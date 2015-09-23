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    Кубок России. ЦСКА вырвал победу в Иркутске

    Московский ЦСКА с трудом на выезде переиграл «Байкал». Хозяева сумели забить первыми, на 31 минуте гол забил полузащитник Максим Машнев. Приемущество иркутской команды на табло сохранялось до 78 минуты, когда хавбек гостей Александр Цауня отметился ответным мячом. В основное время сильнейшего соперники выявить не смогли, и судьбу противостояния во втором дополнительном тайме решил нападающий армейцев Кирилл Панченко.

    Кубок России. 1/16 Финала

    Байкал (Иркутск) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1, 1:1)

    Голы: 1:0 — Машнев, 31; 1:1 — Цауня, 78; 1:2 — Панченко, 109.

    Байкал: Бородько, Меркулов, Пытлев, Авагимян, Яшин, Киселев (Гонежуков, 83), Ющук (Кириленко, 74), Машнев, Нарылков, Землянский, Кириллов (Кортава, 63).

    ЦСКА: Чепчугов, Набабкин, Чернов, Васин, Фернандес, Вернблум, Б.Натхо, Цауня, Головин (А.Натхо, 101), Миланов, Панченко.

    Предупреждения: Вернблум, 5; Чернов, 45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 16:03
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    Комментарии (11)
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    CSKA №1
    1443014723
    ЦСКА вперед!Додавили !!!Ожидаемо,но все таки с трудом!!!
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    Boniel+
    1443016024
    Уважаемый г-н Гинер! Наконец удалось посмотреть на Ваш резерв и сделать вывод,что свои деньги Вы выбрасываете на ветер.Таких необученных футболу людей держать в топ команде недопустимо.Вратарь Чепчугов сидит в запасе уже 10 лет.Даже только посмотреть как он двигается на поле,можно сделать вывод этому парню не хватает практики,да и навыки оставляют желать лучшего.Остальные не лучше.Если Вы оставите все как есть,в команде будут проблемы.
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    Каратель
    1443016244
    байкал молодцы!!!браво!!! а дубль у лыжников просто отстой,немного не хватило чтобы мажориков умыть
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    salonik
    1443016967
    В перерыве ЛВС сказал, что если не выиграют - останутся в Иркутске))
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    KosSidFCZP
    1443020161
    аахахаха опять еле-еле,говнокоманда
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    Антибиотик
    1443030182
    Байкал молодцом, сопротивлялся до последнего. Армию с победой! У нас что, только Спартак решил стать грозным и приехал боевой основой?))
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    ologreds
    1694997113
    numo443264
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