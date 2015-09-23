Кубок России. ЦСКА вырвал победу в Иркутске

Московский ЦСКА с трудом на выезде переиграл «Байкал». Хозяева сумели забить первыми, на 31 минуте гол забил полузащитник Максим Машнев. Приемущество иркутской команды на табло сохранялось до 78 минуты, когда хавбек гостей Александр Цауня отметился ответным мячом. В основное время сильнейшего соперники выявить не смогли, и судьбу противостояния во втором дополнительном тайме решил нападающий армейцев Кирилл Панченко.

Кубок России. 1/16 Финала

Байкал (Иркутск) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 1:0 — Машнев, 31; 1:1 — Цауня, 78; 1:2 — Панченко, 109.

Байкал: Бородько, Меркулов, Пытлев, Авагимян, Яшин, Киселев (Гонежуков, 83), Ющук (Кириленко, 74), Машнев, Нарылков, Землянский, Кириллов (Кортава, 63).

ЦСКА: Чепчугов, Набабкин, Чернов, Васин, Фернандес, Вернблум, Б.Натхо, Цауня, Головин (А.Натхо, 101), Миланов, Панченко.

Предупреждения: Вернблум, 5; Чернов, 45.