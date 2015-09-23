Видеотрансляция матча «Атлетик» – «Реал» – на «Бомбардире»

«Атлетик» порадовал своих болельщиков удачным стартом сезона, начав с победы в Суперкубке Испании над «Барселоной», команда неплохо начала свой путь в Лиге Европы, но вот в национальном первенстве дела у басков складываются не лучшим образом. Подопечные Эрнесто Вальверде потерпели три поражения в четырех стартовых турах чемпионата, и лишь однажды им удалось довольствоваться победой. «Реал» под руководством Рафаэля Бенитеса имеет в своем активе 10 очков, но не может похвастаться стабильностью игры. Выезд в гости на «Сан Мамес» ни для кого не бывает простым, особенно к «Атлетику», жаждущему очков, плюс ко всему мадридцы ослаблены травмами ведущих игроков. В предстоящем классико почти наверняка не сыграют защитники «сливочных» Данило и Серхио Рамос, а также полузащитники Гарет Бэйл и Хамес Родригез.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Атлетик» – «Реал». Комментатор – Журин Владислав. Начало в 22:00, не пропустите!