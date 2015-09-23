Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Шикунов: «Ростов» сыграет с «Тосно» молодежным составом»

    Вице-президент «Ростова« Александр Шикунов опроверг информацию о бойкоте командой из-за проблем с финансированием матча 1/16 финала Кубка России против «Тосно«, который состоится в Санкт– Петербурге 24 сентября

    «Команда вылетела в Санкт-Петербург, сыграем молодежным составом – это наше внутреннее решение. Игра состоится. Никакого бойкота. Главный тренер (Курбан Бердыев) также не полетел. Да, финансовые проблемы есть, но об этом уже давно известно, руководители клуба решают эти вопросы», – сказал Шикунов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2015 10:37
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Сармат Ростов
    1443000798
    Странно, но мой предыдущий комментарии не опубликовали, хотя я напечатал литературным языком, без эпитетов...
    Ответить
    taben
    1443031159
    Финансовые проблемы есть, но Шикунову не мешают покупать дом на Ибице. Чел украл лям баксов, спалился. И что сидит? Да хуй там - продолжает пиздить. Пидарас.
    Ответить
    ologreds
    1694997115
    numo443238
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+