Шикунов: «Ростов» сыграет с «Тосно» молодежным составом»

Вице-президент «Ростова« Александр Шикунов опроверг информацию о бойкоте командой из-за проблем с финансированием матча 1/16 финала Кубка России против «Тосно«, который состоится в Санкт– Петербурге 24 сентября

«Команда вылетела в Санкт-Петербург, сыграем молодежным составом – это наше внутреннее решение. Игра состоится. Никакого бойкота. Главный тренер (Курбан Бердыев) также не полетел. Да, финансовые проблемы есть, но об этом уже давно известно, руководители клуба решают эти вопросы», – сказал Шикунов.