Бышовец: «Мордовия» опустилась до уровня дворовой команды»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что игроки «Мордовии« показали безвольный футбол в матче девятого тура российской Премьер-лиги против ЦСКА (4:6).

«Я поддерживаю подведение итогов этой игры от Ахмеда Мусы, который сказал, что «армейцы» забивали мячи без сопротивления. Это большой вопрос, ведь команда, которая после первых 15 минут ведет 3:0, а затем вдруг останавливается и безвольно проигрывает.

«Мордовия» – подготовленная команда, которая во многих матчах не уступает сопернику, но пропустить за 45 минут шесть мячей... это нужно опуститься до уровня дворовой команды.

Очень хорошо отношусь к Гордееву, который в конце игры сказал, что удивлен безвольному выступлению своих футболистов. Мне кажется, что здесь речь идет не о заслуге ЦСКА, а о том, почему так сыграли в итоге хозяева», – заявил Бышовец.