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    • Бышовец: «Мордовия» опустилась до уровня дворовой команды»

    Бышовец: «Мордовия» опустилась до уровня дворовой команды»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что игроки «Мордовии« показали безвольный футбол в матче девятого тура российской Премьер-лиги против ЦСКА (4:6).

    «Я поддерживаю подведение итогов этой игры от Ахмеда Мусы, который сказал, что «армейцы» забивали мячи без сопротивления. Это большой вопрос, ведь команда, которая после первых 15 минут ведет 3:0, а затем вдруг останавливается и безвольно проигрывает.

    «Мордовия» – подготовленная команда, которая во многих матчах не уступает сопернику, но пропустить за 45 минут шесть мячей... это нужно опуститься до уровня дворовой команды.

    Очень хорошо отношусь к Гордееву, который в конце игры сказал, что удивлен безвольному выступлению своих футболистов. Мне кажется, что здесь речь идет не о заслуге ЦСКА, а о том, почему так сыграли в итоге хозяева», – заявил Бышовец.

    Источник: Rusfootball.info

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    23.09.2015 09:13
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    Комментарии (4)
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    dima556
    1442991110
    как будто слили игру. на договорняк очень смахивает. потому что после перерыва пропустить 6 мячей, это надо постараться....
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    AlexKane
    1443001225
    Самый невероятный договорнячище
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    ologreds
    1694997115
    numo443230
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