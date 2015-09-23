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    Видеотрансляция матча «Байкал» – ЦСКА – на «Бомбардире»

    Поездка в Иркутск не является сверхважной для ЦСКА, что сказалось на составе московской команды: часть игроков основы не полетели в с командой. Зато главный тренер команды Леонид Слуцкий будет лично руководить своей командой в этой игре. Что касается настроя «Байкала«, то как раз в этом кроется главная надежда иркутской команды. Поэтому нам предстоит увидеть весьма интересный матч за путевку в 1/8 финала Кубка России.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Байкал» – ЦСКА. Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 13:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 13:00
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