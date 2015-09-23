Балотелли: «Я работал на команду»

Форвард «Милана« Марио Балотелли отметился важным для себя голом в матче пятого тура серии А на выезде против «Удинезе« (3:2). Этот забитый мяч стал для него первым после возвращения в Италию.

«Мы вели со счетом 3:0 и расслабились. В такой ситуации мы не должны были пропускать больше двух мячей. Наша команда состоит из бойцов, мы боролись до конца и смогли взять тяжелую, но важную победу. Мы пропустили два глупых гола, но продолжали бороться, за что я должен поблагодарить своих партнеров.

Я работал на команду, как и всегда это делаю. Для меня эта игра была сложной, ведь я знал, что соперники будут пытаться спровоцировать меня. Я получил желтую, которая немного испортила мне настроение, но все равно я остался доволен своим выступлением.

Провокации со стороны защитников? Они получат либо желтую карточку, либо мою ногу, но мяч они не получат», – заявил футболист после матча.