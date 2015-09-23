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    • Луис Энрике: «Могу представить себе любое развитие событий»

    Луис Энрике: «Могу представить себе любое развитие событий»

    Главный тренер «Барселоны« Луис Энрике пока не готов оценить шансы выхода его команды из чемпионата Испании, но представить такой вариант развития событий вполне может. Об этом он поделился на предматчевой пресс-конференции с «Сельтой«.

    «В данный момент я могу представить себе любое развитие событий. И это относится к любой сфере жизни», – заявил наставник.

    Напомним, что в скором времени в Каталонии состоятся парламентские выборы, результаты которых могут привести к реальным шагам по приобретению данной автономией независимости от Испании.

    Источник: AS

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    23.09.2015 06:50
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