Энрике: «Команда играет так же, как и в прошлом году»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал игру «Сельты», которая будет ближайшим соперником каталонцев в Примере.

«Матч будет очень сложным – соперник очень неудобный. «Сельта» отлично усилилась летом, их спортивный директор хорошо поработал. «Сельта» старается играть красиво и держать мяч, но нам как раз нравится противостоять таким командам».

Также наставник сравнил сегодняшнее состояние «Барселоны» с прошлогодним.

«В прошлом сезоне «Барселона» была великолепна? Да вы же меня убить хотели в прошлом сезоне. Иногда мы играем хуже, иногда – лучше. Так было и в прошлом году. Я доволен нашей игрой», – говорит Энрике.