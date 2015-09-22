На Вальбуэна совершено нападение

Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна подвергся нападению болельщиков после игры против "Марселя" (1:1).

Сообщается, что двое примерно 20-летних молодых людей напали на футболиста, когда тот выходил из клубного автобуса на парковке в аэропорту Марселя. Нападавшие нанесли Вальбуэна несколько ударов, после чего толкнули его на автобус. Отбиться от хулиганов игроку помог его друг, который ехал за автобусом на машине.

Фанаты "Марселя" испытывают неприязненное отношение к футболисту за то, что некогда он играл за их клуб, а ныне выступает за "Лион". Во время матча ему мешали исполнять угловые и даже вывесили на трибунах чучело, изображающее Вальбуэна.