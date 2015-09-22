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    На Вальбуэна совершено нападение

    Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна подвергся нападению болельщиков после игры против "Марселя" (1:1).

    Сообщается, что двое примерно 20-летних молодых людей напали на футболиста, когда тот выходил из клубного автобуса на парковке в аэропорту Марселя. Нападавшие нанесли Вальбуэна несколько ударов, после чего толкнули его на автобус. Отбиться от хулиганов игроку помог его друг, который ехал за автобусом на машине.

    Фанаты "Марселя" испытывают неприязненное отношение к футболисту за то, что некогда он играл за их клуб, а ныне выступает за "Лион". Во время матча ему мешали исполнять угловые и даже вывесили на трибунах чучело, изображающее Вальбуэна.

    Источник: Р-Спорт

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    22.09.2015 20:10
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    Комментарии (7)
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    nitto
    1442943060
    Явно скоро сожгут
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    Arsenal-Zenit1994
    1442943347
    А ещё говорят, что в России самые отбитые фанаты
    Ответить
    Raulya
    1442943504
    Дебилы
    Ответить
    footballforeverNN
    1442945171
    Европа
    Ответить
    Вомбат
    1442945234
    При его физических данных вряд ли он мог защититься от хулиганов. Друг же его мог вмешаться только скажем через полминуты, не раньше. Раз он в итоге не получил повреждений, значит хулиганы просто хотели ему дать понять что не рады его переходу в Лион. Это не нападение, а так - толчок и пара ласковых. Не надо преувеличивать.
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    джон базелон
    1442945464
    Франция довёл уже страна идиотов,арабов и негров!После Наполеона,она только скатывалась в низ по наклонной.Некогда великая держава,стала местом для скопления отбросов!
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    ologreds
    1694997119
    numo443187
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