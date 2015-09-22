Саная: «Томь» – самая сильная команда в ФНЛ»

Нападающий «Томи» Анзор Саная поделился своим мнением о перспективах команды на текущий сезон.

– Кто может составить «Томи» конкуренцию в борьбе за две прямые путевки? Хватит ли запала у «Газовика»?

– Не могу сказать, насколько хватит запала «Газовику». Главный наш конкурент – это мы сами. Думаю, если мы не будем совершать ошибок, не будем осечек с командами, которых мы заведомо сильнее, то справимся с поставленной задачей и выйдем в Премьер-лигу. Сильнее нас команд в ФНЛ нет – это точно. Может, те, кто ставит задачу – серьезные конкуренты, но они не сильнее нас.

– Получается, тульский «Арсенал» обыграл в Томске более сильную команду…

– Даже у великих клубов бывают спады!