Веркаутерен: «Победа в Кубке позволит выйти в Лигу Европы»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен перед кубковым матчем против «Тамбова» нацеливает свою команду на победу в турнире.

– Победа в Кубке – это кратчайший путь в евротурниры. Здесь не нужно играть тридцать матчей. Всего за пять игр ты можешь обеспечить себе выход в еврокубки. Здесь может произойти все, что угодно. Так что мы постараемся выиграть его.

– Повезете в Тамбов основных игроков?

– Основной состав – это более широкое понятие. Иногда в основу не проходят сильные игроки, поскольку тренерский штаб делает определенные изменения в составе. Тот, кто попадает в заявку на конкретный матч, тот и является игроком основного состава. В Тамбове я хочу дать некоторым игрокам возможность показать, на что они способны. Но также я не собираюсь играть только игроками дубля.