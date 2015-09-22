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    • Фергюсон: «Гвардиола мог возглавить «МЮ», но не перезвонил мне»

    Фергюсон: «Гвардиола мог возглавить «МЮ», но не перезвонил мне»

    Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон признался, что хотел видеть Хосепа Гвардиолу наставником «красных дьяволов» после своего ухода из команды.

    «Я обедал с Гвардиолой в 2012 году в Нью-Йорке. но тогда не мог сделать ему такое предложение, потому что сам не был уверен в своем уходе. Я восхищался им – он выиграл много трофеев с «Барселоной». Я попросил Пепа позвонить мне перед тем, как он примет предложение другого клуба. Но он не перезвонил и возглавил «Баварию», – отметил Фергюсон в своей автобиографии.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    22.09.2015 09:28
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    Комментарии (2)
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    dzvinka
    1442908068
    ну он МЮ подходит больше чем Баварии
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    ologreds
    1694997121
    numo443135
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