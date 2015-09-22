Фергюсон: «Гвардиола мог возглавить «МЮ», но не перезвонил мне»

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон признался, что хотел видеть Хосепа Гвардиолу наставником «красных дьяволов» после своего ухода из команды.

«Я обедал с Гвардиолой в 2012 году в Нью-Йорке. но тогда не мог сделать ему такое предложение, потому что сам не был уверен в своем уходе. Я восхищался им – он выиграл много трофеев с «Барселоной». Я попросил Пепа позвонить мне перед тем, как он примет предложение другого клуба. Но он не перезвонил и возглавил «Баварию», – отметил Фергюсон в своей автобиографии.