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    Григорчук: «Боруссия» в группе – это хорошо»

    Главный тренер азербайджанской «Габалы» Роман Григорчук ждет противостояния с дортмундской «Боруссией» в Лиге Европы.

    «Боруссия» в группе? Конечно, хорошо. Если взять всю футбольную жизнь, когда-то мы будем вспоминать именно то, с кем играли. Мне запомнилось, как 10 лет мы еще с «Вентспилсом» сыграли 0:0 с «Ньюкаслом» в Англии. Думаю, что игра с «Боруссией» мне тоже запомнится. К тому же помериться силами с самой «Боруссией» – это вообще интересно. Прочувствовать атмосферу на их стадионе и выдержать – это тоже будет для нас хорошим тестом», – заявил Григорчук.

    Источник: ua.tribuna

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    22.09.2015 09:19
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    Комментарии (3)
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    Кудайберген
    1442905459
    Напихают вам по самые помидоры.
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    ologreds
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