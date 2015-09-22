Григорчук: «Боруссия» в группе – это хорошо»

Главный тренер азербайджанской «Габалы» Роман Григорчук ждет противостояния с дортмундской «Боруссией» в Лиге Европы.

«Боруссия» в группе? Конечно, хорошо. Если взять всю футбольную жизнь, когда-то мы будем вспоминать именно то, с кем играли. Мне запомнилось, как 10 лет мы еще с «Вентспилсом» сыграли 0:0 с «Ньюкаслом» в Англии. Думаю, что игра с «Боруссией» мне тоже запомнится. К тому же помериться силами с самой «Боруссией» – это вообще интересно. Прочувствовать атмосферу на их стадионе и выдержать – это тоже будет для нас хорошим тестом», – заявил Григорчук.