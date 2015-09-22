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    • Мутко: «Зачем «Амкару», «Мордовии» и «Уфе» столько легионеров?»

    Мутко: «Зачем «Амкару», «Мордовии» и «Уфе» столько легионеров?»

    Президент РФС Виталий Мутко в очередной раз высказал свое мнение о лимите на легионеров в российском чемпионате.

    «Нравится это или нет, но нужна защита своего рынка, увеличение требований к приглашению легионеров. Я вынужден все матчи РФПЛ смотреть и абсолютно уверен: во многих клубах могли бы наши ребята играть. В чем смысл держать легионеров? Удивляюсь региональным клубам, которые почти все на бюджете. Какой смысл от такого количества иностранцев «Амкару», «Мордовии», «Уфе»? Они все равно внизу. У «Кубани» нет игроков, что ли? Надо работать и с агентами, и со школами, чтобы разобраться с этим», – заяавил Мутко.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.09.2015 08:59
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    Комментарии (6)
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    Pravdin_V
    1442904197
    Вот тут Мутко абсолютно правильно говорит! Надо вообще запретить командам с бюджетным финансированием иметь больше двух легионеров!
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    Сармат Ростов
    1442906886
    А нахрена они мясным,бомжам и коням? При таком раскладе нахрена они вообще нужны? Умник, мля...
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    Lakhamu
    1442919063
    Региональным клубам на бюджете, из этого самого бюджета нужно выделять деньги на развитие молодёжного футбола. а так как нет средств из бюджета на млодёж на выделяют, то эти самые клубы приобретают посредственных легионеров что бы вписаться в финансовый файр-плей.
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    ologreds
    1694997121
    numo443133
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