Мутко: «Зачем «Амкару», «Мордовии» и «Уфе» столько легионеров?»

Президент РФС Виталий Мутко в очередной раз высказал свое мнение о лимите на легионеров в российском чемпионате.

«Нравится это или нет, но нужна защита своего рынка, увеличение требований к приглашению легионеров. Я вынужден все матчи РФПЛ смотреть и абсолютно уверен: во многих клубах могли бы наши ребята играть. В чем смысл держать легионеров? Удивляюсь региональным клубам, которые почти все на бюджете. Какой смысл от такого количества иностранцев «Амкару», «Мордовии», «Уфе»? Они все равно внизу. У «Кубани» нет игроков, что ли? Надо работать и с агентами, и со школами, чтобы разобраться с этим», – заяавил Мутко.