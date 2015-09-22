Девич: «Нет никакого желания уходить из «Рубина»

Нападающий «Рубина» Марко Девич рассказал о проблемах с экс-тренером команды Ринатом Билялетдиновым и своем будущем в казанском клубе.

– Что было, то было. Тем более, что тренера сейчас нет и что-то обсуждать не хотелось бы. Надо смотреть в будущее. Нам нужно подниматься в турнирной таблице выше, потому что мы сильны как команда. Город и болельщики заслуживают лучшего. Вы сами могли увидеть, что у нас хороший коллектив.

– В прошлом матче впервые за год вышли в составе «Рубина», сегодня отыграли почти тайм.

– Раз тренер выпускает, значит мне доверяет. И я хотел показать, что он делает правильное решение, пытался себя проявить. Я рад, что мне дают играть. Когда тебе доверяют, то силы прибавляются. Хочется доказать, что не зря нахожусь в команде. Я очень рад, что выступаю за «Рубин» и очень хочу играть здесь.

– Варианты ухода теперь не рассматриваете?

– Конечно нет. Какой смысл, раз я играю? Даже не хочу рассматривать вариант ухода из «Рубина». Вообще нет. Есть большое желание играть в «Рубине». В клубе есть все условия для того, чтобы расти.