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    • Кечинов: «Все равно считаю, что «Спартак» идет правильным курсом и все будет нормально»

    Кечинов: «Все равно считаю, что «Спартак» идет правильным курсом и все будет нормально»

    Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился своими впечатлениями от крупного поражения москвичей в Краснодаре от местной «Кубани» (0:3).

    «Результат встречи красно-белых с «Кубанью», безусловно, удивил. Я не ожидал, что «Спартак» может так крупно проиграть, тем более аутсайдеру. Впрочем, это тоже объяснимо, ведь команда Аленичева по-прежнему только на стадии становления – отсюда и нестабильность. Красно-белым нужно время – хорошие коллективы быстро не строятся. Я все равно считаю, что «Спартак» идет правильным курсом и все будет нормально. Стабильность придет.

    Не думаю, что результат этой игры объясняется плохим настроем спартаковцев. Разве красно-белые не хотели победить? Хотели, конечно. Просто в тот день у них действительно совершенно ничего не получалось. «Кубань» же, наоборот, поймала кураж и заиграла хорошо. К тому же в команде новый тренер, и это обеспечило футболистам традиционный эмоциональный всплеск. Первые несколько игр наверняка краснодарцы проведут так же, на подъеме. А вот что будет дальше – зависит уже от их нового наставника, от того, как он организует рабочий процесс», – сказал Кечинов.

    Источник: Sportbox.ru

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    22.09.2015 00:44
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    Комментарии (3)
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    Сармат Ростов
    1442890627
    В игре с Анжи тоже был "не их день"? Зенит в следующем туре их просто по полю размажет!
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    Диктор
    1442906209
    Полностью с Кечиновым согласен-Москва не сразу строилась-и после стольких лет упадка-чудо в одночасье не случиться-но улучшения видны-кто бы что тут не ску-лил бы злыми языками.
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    ologreds
    1694997123
    numo443113
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