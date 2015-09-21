Гамула: «Сыграть на «Лужниках» – это большое дело для любой команды»

Старший тренер молодeжного состава «Ростова» Игорь Гамула позитивно отреагировал на решение РФС закрепить за «Лужниками» право принимать финалы Кубка России.

«Конечно, сыграть на таком стадионе, который видел все и прошел все, это большое дело для любой команды и для любого футболиста. Я думаю, что Виталий Мутко все правильно говорит. Любому футболисту будет там играть за честь. Хотя у нас сейчас футболисты уже избалованы «Парк де Пренсами» и всеми делами. Но всe равно «Лужники» – это лучший российский и советский стадион. Поэтому, я считаю, это единственно верное решение. Как было раньше, так должно быть и сейчас. Тогда это было просто незабываемо – 9 мая, стадион – полная коробка. Надо ещe сделать так, чтобы финал Кубка проходил в какой-нибудь хороший праздник, как, например, День Победы или ещe какой-либо. Это был бы двойной праздник для футболистов, для страны и для всех», – отметил Гамула.