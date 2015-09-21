Канунников: «Сегодня мы наиграли максимум на одно очко»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился своими впечатлениями от игры девятого тура чемпионата России против московского «Динамо» (0:0).

«Максимум, на что мы сегодня наиграли, – это одно очко. «Динамо» все 90 минут выглядело мобильнее, интереснее. Сказалась игра в Швейцарии – нам сегодня пришлось очень тяжело. «Динамо» доминировало, именно несколько хороших моментов. Спасибо Сереге Рыжикову и обороне, которые сохранили ворота сухими. В атаке же у нас совсем ничего не получалось.

Как отнесусь к поездке в Хабаровск? Уже известно, кто едет на Дальний Восток, какой будет состав. Но если скажут ехать – поедем. Нужно побеждать. Мы плохо начали чемпионат, проиграли в еврокубках, и Кубок России не стоит забрасывать», – отметил нападающий.