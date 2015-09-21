Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Канунников: «Сегодня мы наиграли максимум на одно очко»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился своими впечатлениями от игры девятого тура чемпионата России против московского «Динамо» (0:0).

    «Максимум, на что мы сегодня наиграли, – это одно очко. «Динамо» все 90 минут выглядело мобильнее, интереснее. Сказалась игра в Швейцарии – нам сегодня пришлось очень тяжело. «Динамо» доминировало, именно несколько хороших моментов. Спасибо Сереге Рыжикову и обороне, которые сохранили ворота сухими. В атаке же у нас совсем ничего не получалось.

    Как отнесусь к поездке в Хабаровск? Уже известно, кто едет на Дальний Восток, какой будет состав. Но если скажут ехать – поедем. Нужно побеждать. Мы плохо начали чемпионат, проиграли в еврокубках, и Кубок России не стоит забрасывать», – отметил нападающий.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2015 22:38
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997124
    numo443101
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+