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    • Погребняк: «Игра вместе с Кокориным в атаке не стала откровением»

    Погребняк: «Игра вместе с Кокориным в атаке не стала откровением»

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал о том, как у него налаживается взаимопонимание с партнером по атаке форвардом Александром Кокориным.

    «Игра вместе с Сашей Кокориным в атаке не стала откровением. Всю неделю на тренировках нас наигрывали как пару нападающих, и кое-что получалось. Вчера мы и вовсе забивали очень много. Но перенести это взаимопонимание с тренировок на поле не удалось. Хотя и сегодня вспоминаются неплохие моменты – и у Кокорина, и у меня.

    Обидно, что не вырвали три очка. За две игры «Динамо» не забило ни одного мяча, и это настораживает. Но нам нужно работать. Уже на этой неделе нас ждет выезд в Лиски, где надо выигрывать и начинать победную серию», – сказал нападающий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2015 21:58
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    Комментарии (4)
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    джон базелон
    1442862982
    Удачи!
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    Сармат Ростов
    1442864067
    Надо было тебе в Кубань устраиваться, там все возвращенцы после европы скамейки полируют. В компании Павлюка и Аршина лучше время проведёшь, чем в Динамо)))
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    ologreds
    1694997125
    numo443098
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