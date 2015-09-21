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    Чалый: «У нас не хватает скамейки, чтобы делать ротацию»

    Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Рубина» Валерий Чалый прокомментировал ничейный результат в выездном матче против московского «Динамо», матч закончился со счетом (0:0).

    «Наша команда не в том положении, когда можем терять очки. Конечно, хотелось выиграть. Спасибо ребятам, что проявили характер. Очко тоже пошло в нашу копилку. У нас не хватает скамейки, чтобы делать ротацию. Моe будущее? Я работаю, а уже дело руководства искать кого-то или не искать», – рассказал специалист в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    21.09.2015 21:50
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