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    • Кобелев: «Обидно, что не смогли выиграть. У нас было подавляющее преимущество»

    Кобелев: «Обидно, что не смогли выиграть. У нас было подавляющее преимущество»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал результат домашнего матча с «Рубином» в рамках девятого тура Премьер-лиги (0:0).

    «Давно не видел такого превосходства одной команды над другой. У нас было подавляющее преимущество. Обидно, что не смогли выиграть, имея много голевых моментов. Не хватило одного гола по такой игре. Жирков сыграл в центре, потому что Зобнин устал и мы ему дали отдохнуть. Юра вышел и хорошо сыграл. К нему нет вопросов, как и ко всей команде», – сказал Кобелев в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    21.09.2015 21:40
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