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    ФНЛ. «Луч-Энергия» в гостях обыграл «Тосно»

    В последнем матче 12 тура ФНЛ «Луч-Энергия» в гостях переиграл «Тосно». На 26 минуте вперед гостей вывел Максим Зюзин. Уже в добавленное ко второму тайму время Денис Клопков поставил точку в матче, забив второй мяч. Отметим, что хозяева заканчивали игру вдевятером, на 41 минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Марцин Ковальчик, а на 82 минуте прямой красной карточкой судья отправил отдыхать Евгения Кобозева.

    Первенство ФНЛ. 12-й тур

    Тосно (Тосно) – Луч-Энергия (Владивосток) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 — Зюзин, 26; 0:2 — Клопков, 90+5.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2015 21:31
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    Комментарии (2)
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    Вомбат
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    Меня всегда смешили те, кто уже "видел" Тосно в РПЛ. Наверное эти люди, хоть и питерские (в 1-м поколении) не бывали в как бы городе Тосно. Тем более, что главный спонсор ФК Тосно уже получил те участки в ЛО, ради которых собственно и спонсировал. Теперь эта компания может сосредоточить свои футбольные интересы на другой своей команде. Которая, отметим, и посильнее чем Тосно и с давно обустроенной инфраструктурой.
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