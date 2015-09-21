ФНЛ. «Луч-Энергия» в гостях обыграл «Тосно»

В последнем матче 12 тура ФНЛ «Луч-Энергия» в гостях переиграл «Тосно». На 26 минуте вперед гостей вывел Максим Зюзин. Уже в добавленное ко второму тайму время Денис Клопков поставил точку в матче, забив второй мяч. Отметим, что хозяева заканчивали игру вдевятером, на 41 минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Марцин Ковальчик, а на 82 минуте прямой красной карточкой судья отправил отдыхать Евгения Кобозева.

Первенство ФНЛ. 12-й тур

Тосно (Тосно) – Луч-Энергия (Владивосток) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Зюзин, 26; 0:2 — Клопков, 90+5.