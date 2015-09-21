Раньери: «У Марсьяля может сложиться фантастическая карьера»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери прокомментировал результативный дебют форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля в английской Премьер-лиге. Француз в двух своих первых матчах за манкунианцев забил три мяча.

«Думаю, для него было очень важно забить. За него было заплачено много денег, и люди ждут от него многого. Но нужно дать ему расти постепенно. Он фантастический игрок, но важно, чтобы он сохранял свое спокойствие. Нужно позволить ему сконцентрироваться на своей работе, и я уверен, у него может сложиться фантастическая карьера», – заявил наставник.