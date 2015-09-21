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    Кононов: «Замена Ахмедова сказалась на игре»

    Главный тренер «Краснодара« Олег Кононов посетовал на неудачную игру своей команды в центральной зоне поля в матче 9-го тура российской Премьер-лиги против «Урала« (1:3) в Екатеринбурге.

    «У нас не получалась игра в центральной зоне. Мы давали пространство сопернику. Два мяча были забиты нам из центра. И сами не так много создавали моментов. Где-то не повезло, когда Быстров мог сравнять счет, но это футбол.

    Замена Ахмедова? Это сказалось на игре. Вся команда сегодня не оправдала ожиданий. Все провалили игру. Я недоволен, как игроки провели матч», — рассказал Кононов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2015 18:47
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    Комментарии (3)
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    koka7751
    1442858559
    Быки заелись и наелись, позор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!
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    REDAT
    1442861823
    Все у нас хорошо, не надо паники.
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    ologreds
    1694997126
    numo443082
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