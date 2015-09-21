Кононов: «Замена Ахмедова сказалась на игре»

Главный тренер «Краснодара« Олег Кононов посетовал на неудачную игру своей команды в центральной зоне поля в матче 9-го тура российской Премьер-лиги против «Урала« (1:3) в Екатеринбурге.

«У нас не получалась игра в центральной зоне. Мы давали пространство сопернику. Два мяча были забиты нам из центра. И сами не так много создавали моментов. Где-то не повезло, когда Быстров мог сравнять счет, но это футбол.

Замена Ахмедова? Это сказалось на игре. Вся команда сегодня не оправдала ожиданий. Все провалили игру. Я недоволен, как игроки провели матч», — рассказал Кононов в эфире телеканала «Наш футбол».