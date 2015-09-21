Колантуоно: «Не могу осуждать фанатов»

Главный тренер «Удинезе« Стефано Колантуоно после неудачного матча в четвертом туре серии А с «Эмполи« (1:2) признался, что понимает недовольство болельщиков.

«Я лишь недавно в команде, поэтому я не могу осуждать их за протесты. Но могу с уверенностью заявить, что команда нуждается в болельщиках. Если они свистят с трибун, то мы, наверное, заслужили это. Но мы будем стараться исправить нашу игру, бороться за каждый мяч», – заявил тренер на пресс-конференции.

Следующий матч «Удинезе» проведет уже во вторник. Их соперником будет «Милан«.