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    Колантуоно: «Не могу осуждать фанатов»

    Главный тренер «Удинезе« Стефано Колантуоно после неудачного матча в четвертом туре серии А с «Эмполи« (1:2) признался, что понимает недовольство болельщиков.

    «Я лишь недавно в команде, поэтому я не могу осуждать их за протесты. Но могу с уверенностью заявить, что команда нуждается в болельщиках. Если они свистят с трибун, то мы, наверное, заслужили это. Но мы будем стараться исправить нашу игру, бороться за каждый мяч», – заявил тренер на пресс-конференции.

    Следующий матч «Удинезе» проведет уже во вторник. Их соперником будет «Милан«.

    Источник: Football Italia

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    21.09.2015 14:41
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