Бакка: «Рад играть в таком большом клубе»

Нападающий «Милана« Карлос Бакка, который стал героем встречи четвертого тура серии А против «Палермо« (3:2), признался, что счастлив играть в одной команде с Луисом Адриано и Марио Балотелли.

«Я очень рад играть в таком большом клубе! Здесь много больших игроков. Например, Луис Адриано или Балотелли. Мы все должны показывать свои лучшие стороны на тренировках, чтобы тренер мог выбирать в день игры.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые всегда рядом со мной, поддерживают меня. В ответ я буду выходить на поле, чтобы доставлять им удовольствие», – заявил Бакка.