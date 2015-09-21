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    Бакка: «Рад играть в таком большом клубе»

    Нападающий «Милана« Карлос Бакка, который стал героем встречи четвертого тура серии А против «Палермо« (3:2), признался, что счастлив играть в одной команде с Луисом Адриано и Марио Балотелли.

    «Я очень рад играть в таком большом клубе! Здесь много больших игроков. Например, Луис Адриано или Балотелли. Мы все должны показывать свои лучшие стороны на тренировках, чтобы тренер мог выбирать в день игры.

    Хочу поблагодарить болельщиков, которые всегда рядом со мной, поддерживают меня. В ответ я буду выходить на поле, чтобы доставлять им удовольствие», – заявил Бакка.

    Источник: Football Italia

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    21.09.2015 14:15
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