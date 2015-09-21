Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Галлиани: «Бакка напоминает мне Шевченко»

    Вице-президент «Милана« Адриано Галлиани признался, что колумбиец Карлос Бакка напоминает ему Андрея Шевченко.

    «В некоторые моменты, а особенно когда он забивал третий гол, Карлос напомнил мне Шеву. Я вспомнил в этот момент голы Андрея, а именно – в решающем матче в борьбе за скудетто в мае 2004 года. А так же в Порту в 2003, в матче за Суперкубок Европы.

    Так совпало, что на следующий день Андрей позвонил мне. Это один из самых моих любимых игроков. Я сказал ему о своих мыслях напрямую, Андрей согласился со мной в этом», – приводит слова Галлиани Gazzetta Dello Sport.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2015 13:04
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997128
    numo443058
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+