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    • Пеев: «Ничья – хороший результат для выездной игры с «Зенитом»

    Пеев: «Ничья – хороший результат для выездной игры с «Зенитом»

    Полузащитник «Амкара« Георги Пеев оценил ничейный результат встречи девятого тура российской Премьер-лиги против «Зенита« (1:1).

    «Результат получился неплохой. А по игре… В первом тайме играли с боязнью, от этого происходили очень простые, ненужные ошибки. Во втором уже получше стали контролировать мяч, использовали момент, который проспали ребята из «Зенита».

    В первом тайме был один или два момента, которые мы не смогли использовать. Но я доволен, что мы сыграли в ничью. В принципе, это хороший результат с такой сильной командой, тем более на выезде», – заявил Пеев в интервью клубной пресс-службе.

    Источник: ФК «Амкар»

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    21.09.2015 12:25
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