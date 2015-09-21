Пеев: «Ничья – хороший результат для выездной игры с «Зенитом»

Полузащитник «Амкара« Георги Пеев оценил ничейный результат встречи девятого тура российской Премьер-лиги против «Зенита« (1:1).

«Результат получился неплохой. А по игре… В первом тайме играли с боязнью, от этого происходили очень простые, ненужные ошибки. Во втором уже получше стали контролировать мяч, использовали момент, который проспали ребята из «Зенита».

В первом тайме был один или два момента, которые мы не смогли использовать. Но я доволен, что мы сыграли в ничью. В принципе, это хороший результат с такой сильной командой, тем более на выезде», – заявил Пеев в интервью клубной пресс-службе.