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    • Смородская: «В матче на Кубок ожидаю много молодежи в составе»

    Смородская: «В матче на Кубок ожидаю много молодежи в составе»

    Президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, чего она ожидает от предстоящей встречи на Кубок России с армавирским «Торпедо».

    – В среду предстоит матч в Армавире. Можно расставить приоритеты так, что Кубок будет чуть пониже?

    – Мы так работать не умеем. Если у тебя есть характер – ты не можешь относиться к разным играм по-разному. Мы везде должны побеждать!

    Если команда будет давать себе поблажки – «Это главный турнир, а это – не главный» – то ничего хорошего из этого не выйдет. У нас есть молодежь, у нас есть достаточно игроков, чтобы играть достойно и в Кубке.

    – Лично вы кого ожидаете увидеть?

    – Много молодежи. Баринова, Миранчука – может быть, даже двоих. Антон долго болел, надеюсь, что это позади. Еще ожидаю Логашова, Григорьева.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    21.09.2015 11:01
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