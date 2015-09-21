Смородская: «В матче на Кубок ожидаю много молодежи в составе»

Президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, чего она ожидает от предстоящей встречи на Кубок России с армавирским «Торпедо».

– В среду предстоит матч в Армавире. Можно расставить приоритеты так, что Кубок будет чуть пониже?

– Мы так работать не умеем. Если у тебя есть характер – ты не можешь относиться к разным играм по-разному. Мы везде должны побеждать!

Если команда будет давать себе поблажки – «Это главный турнир, а это – не главный» – то ничего хорошего из этого не выйдет. У нас есть молодежь, у нас есть достаточно игроков, чтобы играть достойно и в Кубке.

– Лично вы кого ожидаете увидеть?

– Много молодежи. Баринова, Миранчука – может быть, даже двоих. Антон долго болел, надеюсь, что это позади. Еще ожидаю Логашова, Григорьева.