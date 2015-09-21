Видеотрансляция матча «Урал» – «Краснодар» – на «Бомбардире»

«Урал» и «Краснодар« одержали уверенные победы в матчах минувшего тура, но «быки» после игры с «Динамо» успели съездить в Дортмунд к «Боруссии», где потрепали нервы одному из фаворитов Лиги Европы. Хватит ли у подопечных Олега Кононова сил и ресурсов, чтобы успешно играть на два фронта? Частично узнать ответ на этот вопрос мы может уже сегодня.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Урал» – «Краснодар». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 16:30, не пропустите!