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    • Видеотрансляция матча «Урал» – «Краснодар» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Урал» – «Краснодар» – на «Бомбардире»

    «Урал» и «Краснодар« одержали уверенные победы в матчах минувшего тура, но «быки» после игры с «Динамо» успели съездить в Дортмунд к «Боруссии», где потрепали нервы одному из фаворитов Лиги Европы. Хватит ли у подопечных Олега Кононова сил и ресурсов, чтобы успешно играть на два фронта? Частично узнать ответ на этот вопрос мы может уже сегодня.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Урал» – «Краснодар». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 16:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2015 09:38
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