Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Вальбуэна: «Болельщикам «Марселя» необходимо уважать мое решение»

    Вальбуэна: «Болельщикам «Марселя» необходимо уважать мое решение»

    Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна рассказал, что был расстроен приемом, который устроили ему болельщики «Марселя» во время матча (1:1) шестого тура Лиги 1.

    «Это была особенная игра для меня в том смысле, что после восьми лет в клубе возвращаешься сюда с тяжелым сердцем. Но во время матча мне удалось оставить в стороне эти чувства. Думаю, игра мне более чем удалась.

    Конечно, я расстроен тем, что меня освистали болельщики. Я считаю стыдно просто так стереть восемь лет в клубе из-за того, что я подписал контракт с «Лионом».

    Понимаю разочарование болельщиков. Сам никогда не думал, что буду играть против «Марселя». Но я выбрал «Лион», и нужно уважать мое решение.

    После игры я зашел в раздевалку «Марселя», и все были рады мне. У меня здесь много друзей и со всеми хорошие отношения. Все, что было в игре, останется на поле», – сказал Вальбуэна.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2015 08:42
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997130
    numo443035
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+