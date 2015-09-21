Халк: «Для «Зенита» ненормально так играть при своих болельщиках»

Нападающий «Зенита» Халк после матча с «Амкаром» (1:1) сообщил, что игроки задержались в раздевалке, чтобы серьезно поговорить и «посмотреть друг другу в глаза»

«На протяжении трех матчей мы не можем одержать победу на своем поле. У нас состоялся разговор, все должны были посмотреть друг другу в глаза. Каждый игрок должен понимать и сознавать ту ситуацию, в которой мы находимся. Для такой команды, как «Зенит», ненормально так играть при своих болельщиках. Мы должны исправить ситуацию, играть лучше. Каждый должен это понять, и у нас еще будет разговор друг с другом», – сказал Халк.