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    • Халк: «Для «Зенита» ненормально так играть при своих болельщиках»

    Халк: «Для «Зенита» ненормально так играть при своих болельщиках»

    Нападающий «Зенита» Халк после матча с «Амкаром» (1:1) сообщил, что игроки задержались в раздевалке, чтобы серьезно поговорить и «посмотреть друг другу в глаза»

    «На протяжении трех матчей мы не можем одержать победу на своем поле. У нас состоялся разговор, все должны были посмотреть друг другу в глаза. Каждый игрок должен понимать и сознавать ту ситуацию, в которой мы находимся. Для такой команды, как «Зенит», ненормально так играть при своих болельщиках. Мы должны исправить ситуацию, играть лучше. Каждый должен это понять, и у нас еще будет разговор друг с другом», – сказал Халк.

    Источник: Р-Спорт

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    21.09.2015 07:27
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