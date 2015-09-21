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    • Лабрюн: «Некоторые команды привыкли играть в большинстве и часто бить пенальти»

    Лабрюн: «Некоторые команды привыкли играть в большинстве и часто бить пенальти»

    Президент «Марселя» Венсан Лабрюн прокомментировал работу судей в матче шестого тура Лиги 1 против «Лиона» (1:1). В ворота «Марселя» был назначен пенальти, а чуть позже команда осталась в меньшинстве.

    «Некоторые команды больше других привыкли играть в большинстве, и «Лион» как раз из их числа. В пользу некоторых команд чаще назначаются пенальти, и это тоже можно сказать о «Лионе». В перерыве я подошел к президенту «Лиона» и сказал, что мне смешно от этого», – рассказал Лабрюн.

    Президент «Марселя» также вспомнил случай из прошлого сезона.

    «В прошлом сезоне мы заняли четвертое место, и я все еще не понимаю, как это произошло. В ключевой встрече за выход в Лигу чемпионов у нас отобрали гол. Это обошлось нам в 35 миллионов евро».

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2015 01:40
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