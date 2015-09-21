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    Пиоли: «Это позор и безобразие»

    Главный тренер «Лацио» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Наполи» (5:0) в матче четвертого тура Серии А. Наставник предположил, что причиной такого результата может быть усталость после выездной встречи с «Днепром» в Лиге Европы.

    «Это не удастся забыть просто так. «Наполи» играл очень быстро, а сегодняшний «Лацио» не был настоящим. Необходимо тщательно разобраться и выяснить, что же произошло. Это позор и безобразие», – негодует Пиони.

    Специалист отметил, что его команде пришлось перенести долгий перелет из Украины.

    «Возможно, это расплата за продолжительный перелет, поскольку посреди недели мы играли в Лиге Европы против украинского клуба. В последних матчах мы были хороши, но сегодня совершили огромный шаг назад».

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2015 00:47
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