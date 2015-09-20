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    • АПЛ. «МЮ» справился с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» и «Норвич» сыграли вничью

    АПЛ. «МЮ» справился с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» и «Норвич» сыграли вничью

    «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Саутгемптоном». Пропустив на старте встречи от Пелле, манкунианцы затем трижды огорчили хозяев: два гола на счету Марсьяля, третий мяч провел Мата. В концовке тот же Пелле один гол отыграл, но три очка остались за «МЮ».

    Еще в одном матче тура «Ливерпуль» дома не сумел одолеть «Норвич». На гол Ингса мерсисайдцы ответили мячом в исполнении Мартина.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

    Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 2:3 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Пелле, 13; 1:1 – Марсьяль, 34; 1:2 – Марсьяль, 50; 1:3 – Мата, 68; 2:3 – Пелле, 86.

    Ливерпуль – Норвич – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ингс, 48; 1:1 – Мартин, 61.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2015 19:52
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