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    • Семак: «Уверенный первый тайм мог сыграть с нами плохую шутку»

    Семак: «Уверенный первый тайм мог сыграть с нами плохую шутку»

    Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча девятого тура РФПЛ против «Амкара» (1:1). Наставник предположил, что команда расслабилась после первого тайма.

    «Я не думаю, что быстрый гол сыграл с нами злую шутку. В первом тайме мы действовали надежно в обороне, а также создали достаточное количество моментов, чтобы увеличить преимущество. Уверенный первый тайм мог сыграть с нами плохую шутку. Во втором тайме стало меньше остроты впереди, и при этом стали позволять сопернику проводить контратаки, одна из которых привела к голу. Концовку матча провели очень неплохо, создали достаточное количество моментов, но забить и победить не смогли, это огорчает», – говорит Семак.

    Также тренер дал комментарий о ситуации в турнирной таблице.

    «Отставание от ЦСКА в восемь очков — существенная разница. ЦСКА идет уверенно, практически без потерь. Но нам надо думать в первую очередь о своей игре и о своих очках»

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2015 19:23
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    Комментарии (5)
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    Вомбат
    1442774818
    Это не первый тайм сыграл с тобой злую шутку, а то что ты прогибаешься под рыжего чудака на букву М. Твоя команда - придаток к бочкообразному бразильцу
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    kostjan 58
    1442775615
    точно))
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    n272nm
    1442778035
    Пешком не надо ходить, пенальти нужно забивать и нужно реализовывать создаваемые моменты. Амкар создал всего один момент и забил. А Зенит, в очередной раз решил, что можно пешком обыграть середняка. Если так будет продолжаться, то я не удивлюсь, что мы через несколько дней вылетим из Кубка России.
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    ologreds
    1694997132
    numo442990
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