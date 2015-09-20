Семак: «Уверенный первый тайм мог сыграть с нами плохую шутку»

Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча девятого тура РФПЛ против «Амкара» (1:1). Наставник предположил, что команда расслабилась после первого тайма.

«Я не думаю, что быстрый гол сыграл с нами злую шутку. В первом тайме мы действовали надежно в обороне, а также создали достаточное количество моментов, чтобы увеличить преимущество. Уверенный первый тайм мог сыграть с нами плохую шутку. Во втором тайме стало меньше остроты впереди, и при этом стали позволять сопернику проводить контратаки, одна из которых привела к голу. Концовку матча провели очень неплохо, создали достаточное количество моментов, но забить и победить не смогли, это огорчает», – говорит Семак.

Также тренер дал комментарий о ситуации в турнирной таблице.

«Отставание от ЦСКА в восемь очков — существенная разница. ЦСКА идет уверенно, практически без потерь. Но нам надо думать в первую очередь о своей игре и о своих очках»