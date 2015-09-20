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РФПЛ. «Зенит» – «Амкар». Все голы
Главные новости
Промес на свободе, но с новым обвинением, состав сборной России, возобновление РПЛ и другие новости
00:54
Лига 1. «Монако» и «ПСЖ» сыграли вничью (0:0), Головин провел весь матч
00:23
Бундеслига. «Бавария» потеряла очки в матче с «Фрайбургом» (2:2) и может отпустить «Байер» на 10 очков
1
1 марта
23:57
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Джорджина появилась на модном показе в Париже в красном платье с фамилией Роналду на груди
2
23:45
Ещенко ответил, нужно ли «Спартаку» избавиться от Промеса
8
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00:43
Серия А. «Милан» победил «Лацио» (1:0) благодаря голу на 88-й минуте, римляне завершали встречу ввосьмером
00:43
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Обзор матча «Лацио» – «Милан» голы и лучшие моменты (Видео)
00:24
Видео
Обзор матча «Фрайбург» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
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Карпин оценил идею объявления судьями решений после вмешательства VAR
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23:11
Опубликован состав молодежной сборной России на мартовские матчи
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Бубнов осудил Промеса: «Если его посадят, «Спартаку» даже проще будет»
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РПЛ назначила стадион для матча «Спартак» – «Факел»
22:50
Итоги февральского сезона «Конкурса прогнозов»: чествуем победителей
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22:44
Восемь игроков «Манчестер Юнайтед» пропустят дерби с «Манчестер Сити»
22:33
Журналист: «Болельщики в Нидерландах хотят, чтобы Промеса посадили в тюрьму»
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22:22
Иньеста провел 1000-й матч в карьере: подробная статистика
22:15
Стали известны стартовые составы на матч «Монако» – «ПСЖ»: 1 марта
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«Спартак» может заработать 10+ миллионов на расторжении контракта с Промесом
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Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
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Промес сбежал с места ДТП 20 февраля – у него была неделя на беспрепятственный отъезд из ОАЭ
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РФПЛ. «Зенит» – «Амкар». Все голы
РФПЛ. «Зенит» – «Амкар». Все голы
1:0 — Дзюба, 10
1:1 — Чума, 65
Источник:
Бомбардир.ру
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20.09.2015 18:55
Россия. Премьер-лига
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Зенит
Амкар-Пермь
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