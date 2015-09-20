Видеотрансляция матча «Зенит» - «Амкар» – на «Бомбардире»

"Зенит" проиграл два последних домашних матча чемпионата, однако выездная победа над "Валенсией" в Лиге чемпионов должна вернуть подопечным Андре Виллаш-Боаша уверенность в своих силах. "Амкар" последнюю победу одержал еще 1 августа над "Крыльями" и является сегодня лакомым кусочком для чемпиона страны.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Амкар". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!