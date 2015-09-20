Пеев: «Победа 1:0 в матче с «Зенитом» нас устроит»

Полузащитник «Амкара» Георги Пеев поделился ожиданиями от матча девятого тура РФПЛ против «Зенита».

– Какие мысли перед предстоящим матчем в Питере?

– Это очередная игра чемпионата. Для нас все матчи сложные. Понятное дело, что легкой прогулки не будет. Но в том числе – и у соперника. Мы понимаем силу «Зенита», но если мы заранее выйдем с опущенными головами, то тогда вообще не имеет смысла находиться на поле. Естественно, мы будем стараться показать свои лучшие качества и добиться положительного результата, как это получилось весной.

– Как вам нынешний «Зенит»?

– Мы знаем, что в любом моменте «Зенит» может сыграть опасно и забить. Причем по принципу «сколько надо». В то же время команда допустила осечки в недавних домашних поединках с «Краснодаром» и «Крыльями». Зато потом в матче с ЦСКА сумела уйти от поражения, проигрывая по ходу встречи 0:2.

– Довелось ли посмотреть встречи питерцев с «Краснодаром» и «Крыльями», в которых соперники наглядно продемонстрировали, как нужно играть против «Зенита» на «Петровском»?

– Не только просматривали, но и анализировали. В том числе – слабые стороны соперника. Будем стараться их использовать, но насколько это получится – сказать сложно. Наверняка ведь в «Зените» тоже анализируют свои игры. В команде собраны классные исполнители, которые вряд ли повторят одни и те же ошибки. Так что будем пробовать, а что получится – посмотрим после игры

– Кого больше всего опасаетесь в составе «Зенита»?

– Никого. В команде высококлассные игроки – это понятно. В неплохой форме Халк и Шатов. Дзюба полезно играет для команды. Данни всегда опасен и чего-то может создать. Независимо от того, в форме он или нет.

– В последних матчах нестабильно играет Лодыгин. Надеетесь этим воспользоваться?

– В принципе, собираемся бить по воротам (смеется).

– Какой результат на «Петровском» сочли бы успешным?

– Победа 1:0 вполне устроит (снова смеется).