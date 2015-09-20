Видеотрансляция матча «Мордовия» – ЦСКА – на «Бомбардире»

Одержавшая всего одну победу «Мордовия« может воспользоваться усталостью ЦСКА после матча в Лиге чемпионов против «Вольфсбурга» (0:1) и попытается нанести первое поражение «армейцам» в чемпионате. Однако и подопечные Леонида Слуцкого не намерены терять очки в двух турах подряд.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Мордовия» – ЦСКА. Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 13:30, не пропустите!