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    • Михайлович: «Меня злит, что позволяем сопернику вернуться в игру»

    Михайлович: «Меня злит, что позволяем сопернику вернуться в игру»

    Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович поделился впечатлениями от матча 4-го тура чемпионата Италии против «Палермо».

    «Нам нужно увереннее играть в нападении и защите. Мы пропустили два гола, и меня это невероятно злит — после уверенного начала захватываем лидерство, а затем начинаем бояться успеха и позволяем сопернику вернуться в игру, – сказал Михайлович. – Мы не знаем как контролировать встречу, поэтому вынуждены постоянно оказывать давление. В любом случае, мы на правильном пути. Я доволен командой, просто нужно быть немного решительнее».

    Напомним, в итоге «Милан» выиграл со счетом 3:2.

    Источник: Football Italia

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    20.09.2015 01:07
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