Широков: «Кубань» ничем не удивила»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Широков высказал мнение о причинах поражения команды в матче 9-го тура чемпионата России против краснодарской «Кубани» (0:3).

– Что не удалось вашей команде?

– Судя по счету, все не удалось. «Кубань» нас не удивила. Предполагали, что команда будет играть агрессивно на своем поле. У соперника не было ни одной победы, им нужно было выиграть. К тому же смена тренера наверняка добавила положительных эмоций.

– В прошлом матче «Спартак» казался цельной командой. Сегодня она выглядела разобранной.

– Не разобранная. Просто «Кубань» сегодня выглядела сильнее нас. Вот и все. Они были быстрее, мобильнее, резче.

– Команду надломил быстрый гол?

– Нет. До этого гола у нас самих был один хороший момент, но Ивелин не забил. Если после каждого первого гола будем ломаться, то что мы за команда такая?