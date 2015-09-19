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    Широков: «Кубань» ничем не удивила»

    Полузащитник московского «Спартака» Роман Широков высказал мнение о причинах поражения команды в матче 9-го тура чемпионата России против краснодарской «Кубани» (0:3).

    – Что не удалось вашей команде?

    – Судя по счету, все не удалось. «Кубань» нас не удивила. Предполагали, что команда будет играть агрессивно на своем поле. У соперника не было ни одной победы, им нужно было выиграть. К тому же смена тренера наверняка добавила положительных эмоций.

    – В прошлом матче «Спартак» казался цельной командой. Сегодня она выглядела разобранной.

    – Не разобранная. Просто «Кубань» сегодня выглядела сильнее нас. Вот и все. Они были быстрее, мобильнее, резче.

    – Команду надломил быстрый гол?

    – Нет. До этого гола у нас самих был один хороший момент, но Ивелин не забил. Если после каждого первого гола будем ломаться, то что мы за команда такая?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2015 22:26
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    Комментарии (6)
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    strangeric
    1442692760
    Рома в своём стиле , для удивления ему , похоже , надо было не меньше 10 отгрузить
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    x-x-x-x-x
    1442694156
    он так и не понял что он был на поле там )))))))
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    EVM
    1442705585
    Спартак не удивлен, а мы да. В первую очередь счетом.
    Ответить
    99let
    1442719865
    Тебя-то на поле вообще не было, оратор.
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    Pirboy71
    1442728289
    Ну да конечно, 3 и 000000000000000000000000000000
    00 с /:)))))))))
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    ologreds
    1694997138
    numo442909
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