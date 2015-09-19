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    Ташуев: «Сказал ребятам, что они умеют играть»

    Главный тренер краснодарской «Кубани» Сергей Ташуев поделился эмоциями от победы в матче 9-го тура чемпионата России против «Спартака».

    «Хочу поздравить болельщиков с хорошей победой над топовой командой, – отметил Ташуев. – Два дня работали над психологией, сказал ребятам, что они умеют играть. То место, на котором мы сейчас находимся, оно не наше. Много работали над тактикой, теорию проводили. Объяснил, что надо прессинговать «Спартак», заставить ошибаться. Игра должна быть мощной плотной, с высоким прессингом. Ребята на 98 процентов все выполнили. Были ошибки, но это футбол, это «Спартак». В целом я доволен».

    Напомним, в итоге «Кубань» одержала победу со счетом 3:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2015 22:19
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