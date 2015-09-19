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    Гаджиев: «Зенит» сейчас на подъеме»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился своими ожиданиями перед матчем 9-го тура Премьер-лиги против «Зенита».

    «Зенит» проявил характер в двух непростых встречах – с ЦСКА и «Валенсией». Мне кажется, они сейчас на подъеме, а доказательство тому – две волевые игры подряд, особенно запоминающимися получились концовки. «Зенит» в любом состоянии фаворит, лидер российского футбола, этим все сказано.

    Мы подходим к матчу с «Зенитом» в нормальном физическом состоянии, но состав у нас далек от оптимального. Можно даже сказать, что он вынужденно экспериментальный. Это обусловлено травмами трех центральных защитников (Дмитрия Белорукова, Ивана Черенчикова и Роберта Арзуманяна), которые по-прежнему не тренируются с командой. У нас нет Огуде, последние тренировки пропустили Бранко Йовичич и Януш Гол. Надеюсь, они все-таки смогут принять участие в матче, но проблем хватает», – заявил Гаджиев.

    Источник: Р-Спорт

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    19.09.2015 16:29
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    Комментарии (3)
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    Вомбат
    1442689637
    Зенит имени АВБ на подъеме или на спаде удерживается, следующим образом, г-н Гаджиев. Вы отдаете мяч, закрываете опорную зону, приклеиваете защитника, а лучше двоих, к Халку и не теряете концентрацию до финального свистка. Если никто у вас грубо не ошибется в обороне, вы не проиграете, а если хоть пару раз перейдете центр поля и ударите по воротам Зенита, Лодыгин поможет вам выиграть. Подробности можете узнать у Веркаутерена и Кононова. А также у тренеров Монако и Байера.
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    Serjoga
    1442690750
    Проанализируйте матчи Зенита с "крылышками" и Краснодаром и,возможно, появится шанс не проиграть! Кубань же Спартак сегодня "сделала"!
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    ologreds
    1694997140
    numo442882
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