Никифоров: «Хохлова сняли после встречи с губернатором»

Экс-тренер «Кубани» Юрий Никифоров рассказал об отставке Дмитрия Хохлова и уходе из клуба в день своего 45-летия.

«Конечно, не очень приятно. Но день рождения отметил. Такова тренерская доля… Просто отставка Дмитрия Хохлова и мое 45-летие совпали. Что ж теперь – посыпать голову пеплом? Руководство клуба подарило часы. Перед тренировкой меня поздравили спортивный директор, вся команда, тренерский штаб.

Мы провели тренировку. Потом нас попросили остаться, так как приезжает губернатор. Потом начальник команды позвал нас к генеральному директору. Мы зашли в кабинет, где нам объявили, что главный тренер отправлен в отставку. Объяснили, что такое решение приняли после встречи с губернатором.

Предполагал, что с нами могут расстаться – все определяет результат. Но что об отставке объявят за три дня до игры со «Спартаком», не ожидал. Все произошло внезапно. Не знаю… Может быть, ждали выборов губернатора», – заявил Никифоров.