Глушаков: «Работать с Капелло – большая честь для меня»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не стал говорить ничего плохого о бывшем главном тренере сборной России Фабио Капелло.

«Ничего плохого не хочу говорить. Потому что Капелло – топ-тренер, который много выиграл с лучшими клубами мира. Это тренер с большой буквы. И для меня лично работать с ним – большая честь. И я многому у него научился – как в плане футбольном, так и в отношении к жизни. У него есть чему поучиться. Понятно, у каждого свои мысли, но я ни капельки плохого о Доне Фабио не скажу», – заявил Глушаков.