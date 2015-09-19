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    Глушаков: «Работать с Капелло – большая честь для меня»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не стал говорить ничего плохого о бывшем главном тренере сборной России Фабио Капелло.

    «Ничего плохого не хочу говорить. Потому что Капелло – топ-тренер, который много выиграл с лучшими клубами мира. Это тренер с большой буквы. И для меня лично работать с ним – большая честь. И я многому у него научился – как в плане футбольном, так и в отношении к жизни. У него есть чему поучиться. Понятно, у каждого свои мысли, но я ни капельки плохого о Доне Фабио не скажу», – заявил Глушаков.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.09.2015 14:38
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    Комментарии (6)
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    garet12222
    1442668001
    правильно!
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    Serjoga
    1442677965
    Что можно сказать о Фабио плохого, если при нем он попадал в основу? Ничего! А вот на Слуцкого грязи может налить, если сборная оступится в оставшихся матчах, так как его место в запасе!
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    starche
    1442689038
    Трусоват, однако. Очень хорошо, что нашлись люди посмелее, и у нас появился нормальный тренер. Если бы все были Глушаками, то и сейчас бы нас разводил Капелло.
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    Serjoga
    1442689798
    Что-то сегодня с Кубанью не видно было чему тебя (хорошему) Капелло научил! Ни одной точной передачи, по хамски ударил (специально) на отмаш игрока Кубани, за что заслужено получил "горчишник" (и еще на судью "бочку катил", принципиальный судья вслед показал бы вторую карточку и следом автоматом красную и все было бы по делу)! Одним словом "пиарится парниша"!
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    mab1011
    1442765788
    Первым трансфером Дона Фабио в новом клубе будет Денис Глушаков...
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    ologreds
    1694997140
    numo442874
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