Ташуев: «Успею подготовить «Кубань» к «Спартаку»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев, который только позавчера был назначен на новую должность, поделился своими впечатлениями перед матчем с московским «Спартаком».

– До игры со «Спартаком» остается всего два дня, а в «Кубани» меняется главный тренер. Принимая предложение краснодарского клуба, вы не опасались за собственную репутацию, ведь можно «попасть» под красно-белых так, что мало не покажется?

– Если я буду об этом думать, то нужно бросать эту профессию. Поэтому зачем об этом думать? Надо думать о хорошем.

– Успеете подготовить команду к этой важнейшей встрече?

– (Смеeтся). За два дня? Знаете, за два дня все возможно в этой жизни. За два дня можно срочно что-то придумать, например, какой-то определенный нюанс, который может сыграть. Ведь слагаемых успеха очень много, и порой они заключаются в мелочах. Все это время команда же в любом случае тренировалась, футболисты работали. Нельзя же сказать, что она совсем плохая. Нет, ни в коем случае! Уверяю вас, ребята будут играть, это однозначно. Они будут играть и стараться выиграть. Футбол всегда тем и прекрасен, что он что-то показывает – для кого-то хорошее, а для кого-то, наоборот, плохое, в нeм присутствует непредсказуемость и т.д. Главное – чтобы был хороший футбол, а там уже дальше определимся.