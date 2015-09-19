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    • Бундеслига. «Бавария» разгромила «Дармштадт», «Боруссия» снова проиграла и другие результаты

    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Дармштадт», «Боруссия» снова проиграла и другие результаты

    В Германии завершились пять матчей 5-го тура Бундеслиги. «Бавария» на выезде разгромила «Дармштадт» со счетом 3:0, а «Вольфсбург» в родных стенах справился с «Гертой» – 2:0.

    Гладбахская «Боруссия» потерпела пятое поражение подряд, проиграв на этот раз «Кельну» – 1:0. С тем же счетом «Вердер» уступил «Ингольштадту», а единственный гол в матче был забит Хартманном на третьей компенсированной минуте. «Гамбург» и «Айнтрахт» не смогли открыть счет.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур

    Голы: 1:0 — Дост, 76; 2:0 — Дост, 88 (с пенальти).
    Голы: 0:1 — Хартманн, 93 (с пенальти).
    Голы: 1:0 — Модест, 64.
    Голы: 0:1 — Видаль, 20; 0:2 — Коман, 62; 0:3 — Роде, 63.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2015 18:28
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