Бундеслига. «Бавария» разгромила «Дармштадт», «Боруссия» снова проиграла и другие результаты

В Германии завершились пять матчей 5-го тура Бундеслиги. «Бавария» на выезде разгромила «Дармштадт» со счетом 3:0, а «Вольфсбург» в родных стенах справился с «Гертой» – 2:0.

Гладбахская «Боруссия» потерпела пятое поражение подряд, проиграв на этот раз «Кельну» – 1:0. С тем же счетом «Вердер» уступил «Ингольштадту», а единственный гол в матче был забит Хартманном на третьей компенсированной минуте. «Гамбург» и «Айнтрахт» не смогли открыть счет.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур

Голы: 1:0 — Дост, 76; 2:0 — Дост, 88 (с пенальти).