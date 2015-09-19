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    РФПЛ. «Терек» разгромил «Уфу»

    «Терек» на своем поле разгромил «Уфу» со счетом 4:1 в рамках 9-го тура Премьер-лиги. В первом тайме дублем отличился Маурисио. Во второй половине уфимцы сократили отставане усилиями Игбуна, но затем грозненцы забили еще два мяча – отличились Садаев и Рыбус.
    Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур
    Голы: 1:0 — Маурисио, 10 (с пенальти); 2:0 — Маурисио, 35; 2:1 — Игбун, 69 (с пенальти); 3:1 — Садаев, 79; 4:1 — Рыбус, 81.
    Терек: Городов, Уциев, Кудряшов, Родолфо, Семенов, Лебеденко (Рыбус, 71), Адилсон, Маурисио, Айссати (Кадыров, 84), Иванов, Митришев (Садаев, 39).
    Уфа: Нарубин, Осипов, Никитин, Верховцов, Стоцкий, Сафрониди, Пауревич, Фримпонг (Фомин, 64), Игбун, Ханджич (Кротов, 63), Пурье (Карлос, 46).
    Предупреждения: .Пурье, 5; Иванов, 48; Кудряшов, 48; Садаев, 56.
    Судья: Алексей Матюнин (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2015 17:51
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    Комментарии (5)
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    89388900185
    1442674632
    должны были забить миниму 7 мячей повезло уралу
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    fapalkas
    1442675878
    Сегодня спартачи проиграл инфа 100% счёт 3:2
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    ologreds
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