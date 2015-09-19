Видеотрансляция матча «Терек» – «Уфа» – на «Бомбардире»

Одержав всего одну победу в чемпионате в минувшем туре, «Терек» сразу поднялся на десятое место в турнирной таблице. Успех в матче с терпящей бедствие «Уфой» позволит грозненцам расположиться в группе команд, претендующих на участие в еврокубках. В свою очередь, подопечные Игоря Колыванова попытаются прервать трехматчевую серию проигрышей, во время которой уфимцы не забили ни одного гола.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Терек» – «Уфа» Комментатор – Владислав Журин. Начало в 16:00, не пропустите!